TSE mantém veto a candidatura de filho de Lula Por quatro votos a dois, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem recurso do filho do presidente Lula, Marcos Lula da Silva, que teve seu registro de candidato a vereador em São Bernardo negado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, sob alegação de que parentes do presidente são inelegíveis. A assessoria de Marcos Lula garantiu que ele irá ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão.