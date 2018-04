TSE mantém vereadora presa O ministro do Tribunal Superior Eleitoral Felix Fischer negou pedido de reconsideração e manteve a prorrogação da prisão temporária de Carminha Jerominho (PT do B). Presa desde 29 de agosto, ela foi eleita para a Câmara Municipal do Rio. Segundo a Polícia Federal, Carminha faz parte de uma organização criminosa. Ela nega a acusação.