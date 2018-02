TSE mantém veiculação de programa partidário do DEM O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Aldir Passarinho Junior arquivou no início desta noite ação cautelar ingressada pelo PT que pedia a suspensão do programa partidário do DEM, previsto para ser veiculado em emissoras de rádio e TV na noite de hoje. Na ação ajuizada pela manhã, o PT alegava o risco de o DEM afrontar a Lei Eleitoral nº 9.096/95, que proíbe a participação na peça de políticos não filiados à legenda.