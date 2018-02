TSE mantém suspensa cassação do prefeito de Ipatinga O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou na última terça-feira recurso do Ministério Público Eleitoral contra liminar do ministro Marcelo Ribeiro que suspendeu no mês passado decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) de cassar o mandato do prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão (PMDB) e de seu vice, Altair Vilar (PSB). A liminar também suspendeu as eleições suplementares na cidade marcadas pelo TRE para o dia 18 de outubro.