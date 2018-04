TSE mantém registro de peemedebista O Tribunal Superior Eleitoral manteve o registro do segundo colocado na disputa em Duque de Caxias, Washington Reis de Oliveira (PMDB). Ele, que obteve 44,59% dos votos válidos, teve o registro indeferido em primeira instância por ausência de quitação eleitoral. Washington conseguiu parcelar sua dívida com a Justiça Eleitoral antes do pedido de registro, o que levou o TSE a manter a candidatura.