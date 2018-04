TSE mantém registro de candidato a prefeito de São Luís O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o registro do candidato João Castelo (PSDB), que disputará o segundo turno das eleições para a prefeitura de São Luís, no Maranhão. O plenário acompanhou, por unanimidade, neste sábado, o ministro Fernando Gonçalves, que negou os recursos das coligações "A Força das Comunidades" e "São Luís Não Pode Parar" contra a candidatura de João Castelo. Nos recursos, contrários à decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) que deferiu o registro, as coligações argumentam que Castelo deixou de pagar multa eleitoral dentro do prazo previsto em lei e só o fez dez dias após o registro de sua candidatura, em 15 de julho de 2008. O TRE-MA, por sua vez, justifica a concessão do registro por não ter encontrado no cadastro do candidato nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral.