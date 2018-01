TSE mantém proibição de propagandas do governo O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou, por unanimidade, quatro recursos do governo para reverter decisão do presidente da corte, ministro Marco Aurélio Mello, que o proibiu de veicular peças de propaganda institucional. Entre outros, Marco Aurélio proibiu o Ministério da Educação de divulgar cartazes da Olimpíada da Matemática e do Prêmio Professores do Brasil, além do Projeto Rondon. Os integrantes do tribunal entenderam que não se trata de questão urgente que justifique a infração do artigo da lei que proíbe o governo de divulgar propaganda nos três meses antes da eleição. É que a Lei nº 9.504/97 proíbe os agentes públicos, nos três meses que antecedem as eleições, de autorizarem publicidade institucional, salvo em caso de grave necessidade de interesse público.