TSE mantém multa de R$ 21,28 mil a Roseana Sarney O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou hoje que manteve uma multa de R$ 21,28 mil aplicada à líder do governo no Congresso, senadora Roseana Sarney (DEM-MA), e ao partido por divulgação de publicidade eleitoral antecipada no horário destinado à propaganda partidária gratuita. O caso foi levado à Justiça pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). A Justiça do Maranhão multou Roseana e a legenda, apesar de ela alegar que houve apenas a divulgação do desempenho como governadora na qualidade de filiada à sigla. No TSE, Roseana ajuizou um agravo de instrumento.