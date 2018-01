TSE mantém incorporação do PAN ao PTB O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou, por unanimidade, recurso do Partido dos Aposentados da Nação (PAN) contra a homologação da incorporação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O ministro relator, José Delgado, destacou que não se admitem recursos contra decisão de natureza administrativa, como a que autorizou a incorporação do PAN ao PTB. Por isso, recebeu o recurso apenas como mero pedido de reconsideração, mas o rejeitou. O PAN alegou que a ata da convenção nacional que aprovou a incorporação dos dois partidos não teria seguido as normas estatutárias e que o motivo da união teria sido, exclusivamente, a cláusula de barreira, que, posteriormente, acabou sendo declarada inconstitucional pelo STF.