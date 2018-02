TSE mantém deputada acusada de infiel no cargo O DEM não conseguiu recuperar o mandato da deputada federal Jusmari Oliveira (PR-BA), acusada de infidelidade partidária. Hoje à noite, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter a parlamentar no cargo por entender que ela justificou sua desfiliação do DEM, pelo qual se elegeu em 2006. Segundo o TSE, o DEM ainda pode pedir reconsideração da decisão.