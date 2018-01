TSE mantém Cunha Lima no governo até julgar recurso Por cinco votos a dois, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram hoje manter Cássio Cunha Lima (PSDB) como governador da Paraíba até o julgamento de novo recurso ajuizado na Corte. Para o TSE, a aceitação do pedido feito em medida cautelar protegerá os direitos do tucano de seguir no cargo enquanto recorre da cassação determinada pelo próprio tribunal no último dia 20. Cunha e seu vice, José Lacerda Neto, haviam sido afastados por conta da suposta distribuição de cheques a cidadãos por meio de um programa assistencial durante as eleições de 2006.