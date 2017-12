TSE mantém cassação de três deputados gaúchos O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Geraldo Grossi manteve na terça-feira a cassação de três deputados gaúchos acusados de compra de votos. Por liminar, ele suspendeu decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado que permitiu a diplomação de Márcio Biolchi (PMDB), Osvaldo Biolchi (PMDB) e Vilson Covatti (PP). Os três alegavam que sofreriam prejuízo grave se fossem cassados pelo TRE e, posteriormente, absolvidos em instância superior. O Ministério Público acusa os deputados de fazerem uso político de albergues destinados a pessoas que mudam de cidade para tratar da saúde.