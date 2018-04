TSE livra Teotonio de cassação O governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho (PSDB), livrou-se nesta noite do risco de cassação do mandato. Por maioria de votos, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitaram um pedido do 2º colocado na eleição de 2010, Ronaldo Lessa (PDT), para que o governador fosse punido com a perda do mandato por supostamente ter usado um programa de distribuição de ovinos com o objetivo de conquistar a reeleição.