TSE libera 'ficha suja' que responde a 58 processos

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começaram a julgar na sexta-feira os primeiros recursos de candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores e coligações impugnadas ou questionadas em primeira instância. Dos 21 recursos analisados, apenas um "ficha suja" teve a aprovação da candidatura pelo TSE. O candidato à Prefeitura de Senador Amaral, em Minas Gerais, Benedito Justino Caetano (PMDB), havia sido impugnado porque responde a 58 processos por improbidade administrativa. Neste caso, o TSE seguiu a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que libera os candidatos "fichas sujas" a concorrer ao pleito eleitoral de 2008. Veja Também: Saiba quem são os candidatos com a ficha suja Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Treze recursos foram rejeitados pelos ministros. Em outros três casos, os relatores negaram o efeito suspensivo das decisões anteriores solicitado pelos candidatos. A maioria dos recursos negados trata de impugnações por irregularidades ou ausência de prestação de contas em campanhas eleitorais. Dois recursos foram negados porque os candidatos a vereador não estavam em dia com suas obrigações eleitorais. Outros dois recursos que questionavam coligações (uma do PT de Ciríaco, no Rio Grande do Sul, e outra do PT de Diamantina, em Minas Gerais) também foram indeferidos.