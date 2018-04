TSE julga amanhã cassação de Jackson Lago

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para esta quinta-feira, 19, a decisão sobre o pedido de cassação do governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT). O julgamento deveria ter ocorrido na semana passada, mas teve de ser adiado por causa de uma mudança na composição do plenário do tribunal. Na última terça-feira, o ministro Joaquim Barbosa se afastou do caso, alegando razões de foro íntimo. Por esse motivo o julgamento de Lago teve de ser interrompido para que os advogados fossem novamente ouvidos e o substituto de Barbosa, o ministro Ricardo Lewandowski, também assista ao julgamento deste o início. Se a decisão desta quinta-feira, 19, for pela cassação de Lago, deve tomar posse a segunda colocada na eleição de 2006, a senadora Roseana Sarney (PMDB). O relator do caso, Eros Grau, já deu um voto favorável à cassação do governador maranhense. Jackson Lago (PDT) e seu vice, Luiz Carlos Porto, são acusados de abuso de poder econômico e compra de votos na eleição de 2006. De acordo com a acusação, teriam ocorrido doações irregulares de cestas básicas, kits salva-vidas, combustíveis e materiais de construção e transferências de recursos públicos.