TSE investiga suspeita de abuso em horas extras A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia Antunes Rocha, afirmou nesta quinta-feira que o órgão investiga as suspeitas de abusos no recebimento de horas extras por funcionários do tribunal durante o período eleitoral. Reportagem publicada na semana passada pelo jornal O Estado de S. Paulo mostrou que um grupo de servidores do TSE ganhou mais do que os próprios ministros da Corte.