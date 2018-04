TSE interrompe julgamento sobre cassação de Lago O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poderá recomeçar ainda hoje o julgamento do processo que pede a cassação do governador do Maranhão, Jackson Lago, e a posse da segunda colocada na eleição de 2006, Roseana Sarney. O presidente do TSE, Carlos Ayres Britto, chegou a anunciar o início do julgamento, mas foi interrompido porque o ministro Joaquim Barbosa revelou que estava impedido de votar no caso. Ayres Britto pediu que a secretaria do TSE convocasse o ministro substituto Ricardo Lewandowski para participar do julgamento. A expectativa é de que Lewandowski chegue em breve ao tribunal para que o julgamento seja retomado.