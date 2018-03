TSE instalará urnas biométricas em três cidades O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou hoje a introdução de uma novidade nas próximas eleições: as urnas biométricas. Os três municípios escolhidos para serem pioneiros no uso da nova tecnologia foram São João Batista (SC), Fátima do Sul (MS) e Colorado do Oeste (RO). O sistema contabiliza os votos através da leitura das impressões digitais dos eleitores. Para isso, os dados dos eleitores terão de ser cadastrados previamente para que possam ser reconhecidos pelo sistema no dia da votação. Segundo o TSE, cada kit usado para a adoção da urna biométrica custa cerca de R$ 12 mil. Existe a estimativa de que 10 mil kits seriam suficientes para a implantação do sistema em todas as urnas do País. Assim, numa conta superficial, diretores técnicos do tribunal calculam que cerca de R$ 120 milhões seria o custo para implantação das urnas biométricas. O formato, porém, ainda está em fase experimental e não existe a garantia de que substituirá as atuais urnas eletrônicas.