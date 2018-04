TSE inicia julgamento sobre cassação de Jackson Lago O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou hoje o julgamento do processo que pede a cassação do mandato do governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT). Nesse momento, o ex-ministro do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence defende que Lago seja cassado. Os advogados favoráveis à cassação alegam que houve abuso de poder da máquina administrativa e compra de votos na eleição de Jackson Lago. Eles também ressaltaram que naquele ano foram feitos 1.817 convênios entre o governo estadual e municípios e associações civis. Segundo os advogados contrários a Lago, foi montada uma estratégia, com uso da máquina governamental, para derrotar a candidata favorita, Roseana Sarney (PMDB-MA). Eles querem que Lago e seu vice, Luiz Porto, sejam cassados e que o governo seja assumido por Roseana.