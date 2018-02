TSE indefere candidatura de deputado por Roraima O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve hoje decisão do ministro Marcelo Ribeiro que indeferiu o registro de candidatura de Francisco Flamarion Portela ao cargo de deputado estadual por Roraima. O ministro julgou o ex-governador de Roraima inelegível com base na Lei da Ficha Limpa. O candidato foi reeleito e disse que vai recorrer inicialmente no próprio TSE e depois no Supremo Tribunal Federal (STF).