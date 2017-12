TSE impõe multa a Perillo de R$ 1 mi por 'doações sem identificação' em 2014

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, na sessão desta terça-feira, 21, multar o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), em R$ 1 milhão a serem recolhidos ao Tesouro Nacional por "doações sem identificação das fontes na prestação de contas da campanha de 2014". A decisão modificou a sentença anterior, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). As informações foram divulgadas no site do TSE.

Pelo voto do relator, ministro Herman Benjamin, a decisão de quem pagará a multa - se o governador ou o PSDB - caberá ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás porque a defesa de Perillo informou, em sustentação oral, que as doações foram divididas em dois cheques, um de R$ 250 mil e outro de R$ 750 mil.

De acordo com a defesa do tucano, o cheque de R$ 250 mil já foi pago com recursos do partido.

O relator sustentou que essa informação não está clara no acórdão do TRE-GO. Então, decidiu seguir a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, mas salientou que, por não ter clareza sobre o pagamento, a Corte estadual vai determinar quem vai fazer a devolução dos recursos.

De acordo com o processo, os recursos chegaram ao comitê de Marconi Perillo por meio de doação ao PSDB, que repassou ao tucano sem identificar a fonte originária, o que não é permitido pela legislação eleitoral.

O gabinete de imprensa do governador de Goiás informou que os advogados do PSDB vão recorrer. "Portanto, a decisão ainda não tem caráter definitivo e ainda pode ser revisada", diz a nota divulgada pela assessoria.