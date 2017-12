TSE garante diplomação de deputados no Paraná O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu medida cautelar ao deputado estadual reeleito no Paraná Geraldo Cartário (PMDB), que lhe garante a diplomação. O Tribunal Regional Eleitoral tinha cassado sua candidatura, sob alegação de abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação para fins eleitorais. Com isso, o deputado teve garantido para si e para o partido os 61.758 votos recebidos. Na quarta-feira, o TSE também garantiu a legitimidade da candidatura do ex-prefeito de Cambará, no norte do Estado, Mohamed Ali Hanze (PMDB), que recebeu 42.691 votos. A decisão concedeu a ele a vaga que seria de Jonas Guimarães, do mesmo partido. Guimarães passa a ser o primeiro suplente. Hanze teve a candidatura cassada pelo TRE sob alegação de problemas na prestação de contas do município.