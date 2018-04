TSE garante a suplente vaga na Assembleia O engenheiro Pedro Bigardi (PC do B), que por ordem de número de votos deveria ter assumido a última cadeira de suplente na Assembleia com a saída dos deputados petistas Cido Sério e Sebastião Almeida, conseguiu liminar no TSE para ocupar o cargo. O presidente da Casa, Vaz de Lima (PSDB), havia convocado os suplentes Beth Sahão e Carlos Neder, ambos do PT, para assumir as cadeiras. Bigardi deixou de ser convocado sob o argumento de desfiliação partidária sem justa causa após sair do PT.