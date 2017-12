TSE garante a deputados gaúchos direito de tomar posse O ministro Gerardo Grossi, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assegurou a dois deputados estaduais eleitos em outubro pelo Rio Grande do Sul, Giovani Cherini (PDT) e Márcio Biolchi (PMDB), que sejam empossados em seus mandatos, segundo informa o site do tribunal. A decisão também se estende ao segundo suplente de deputado federal eleito pelo PMDB, Osvaldo Biolchi, caso a posse dele seja necessária. Os candidatos recorreram ao TSE pedindo contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), que declarou inelegíveis e cassou os registros dos três candidatos. Até o julgamento dos recursos, os deputados poderão exercer seus mandatos.