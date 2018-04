TSE extingue ação de dono de castelo O ministro do TSE Felix Fischer extinguiu o pedido de justa causa do deputado Edmar Moreira (MG) para sair do DEM. A decisão do relator se baseou na informação da legenda de que o deputado já foi desfiliado pelo partido. No dia 9 de fevereiro, Moreira apresentou ao TSE pedido de justa causa para deixar o DEM, alegando perseguição interna no partido. O deputado ficou conhecido por omitir a propriedade de um castelo avaliado em R$ 25 milhões no interior de Minas.