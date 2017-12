TSE elege novo presidente O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) elegerá amanhã o novo presidente e o vice-presidente. Serão indicados os ministros Marco Aurélio Mello e Antonio Cezar Peluso para os cargos de presidente e vice-presidente da Corte. A eleição formaliza o sistema de rodízio, onde sempre são eleitos para os cargos os dois ministros do STF mais antigos na composição do TSE. O plenário do TSE é formado por sete ministros, sendo três do Supremo Tribunal Federal (STF), dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois juristas. O ministro Marco Aurélio é ministro do STF desde 1990. Ele atuou pela primeira vez no TSE em 1991, como ministro substituto, chegando à presidência da Corte no período 1996/1997. Retornou à Corte como ministro substituto em agosto de 2003 e foi novamente empossado como ministro efetivo em março de 2005. Foi presidente do STF no biênio 2001/2003. Antonio Cezar Peluso é ministro do STF desde junho de 2003. Ex- desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele também atua na área do magistério como Professor Regente de Direito Processual Civil.