TSE e Câmara assinam acordo para trocar informações pela internet

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Câmara dos Deputados assinaram, nesta segunda-feira, 18, um acordo de cooperação técnica para o compartilhamento de informações pela internet. Apesar do avanço tecnológico, hoje essa troca de dados ainda ocorre de forma manual, com documentos em papel.

Segundo o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, essa iniciativa vai trazer mais eficiência no uso dos recursos públicos. “A ideia é estender essa parceria para outros órgãos, como o Senado e assembleias estaduais”, afirmou.

Entre as informações que serão trocadas estão o resultado das eleições, a emissão do diploma do mandato de forma eletrônica, além de dados sobre movimentação parlamentar e alteração das bancadas na Câmara.