TSE diz que pode pedir nesta 5ª a Lula tropas para o Rio

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, disse que pode enviar ainda nesta quinta-feira, 21, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o pedido de convocação das Forças Armadas para atuar durante as eleições no Rio de Janeiro. Segundo ele, isso só vai depender do tempo que terá disponível entre as sessões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE. "As providências preparatórias para uma decisão definitiva estão sendo ultimadas. Quando eu retornar mais tarde ao TSE, se tiver condições de sentar para tecnicamente fazer a decisão, farei ainda hoje", disse Ayres Britto, durante sessão no STF. Ele explicou que a requisição deverá ser encaminhada pelo presidente Lula ao ministro da Defesa, Nelson Jobim. Ayres Britto também confirmou que se reuniu com Jobim, para definir o planejamento estratégico da coalizão de forças do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da polícia estadual que vai atuar no Rio de Janeiro. O TSE recebeu do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro um mapeamento das áreas mais críticas da cidade.