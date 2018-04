TSE discute normas para doações com cartão de crédito

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Arnaldo Versiani, relator das regras das eleições deste ano, reúne-se em Brasília nesta quinta-feira, 18, com representantes da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para discutir as normas para a doação de recursos com cartão de crédito nas próximas eleições. O encontro será às 10h na sede do TSE.

O TSE apresentou a possibilidade de fazer doações por meio de cartão de crédito nas eleições de 2010 em uma minuta específica sobre o tema, que foi submetida à audiência pública no dia 4 de fevereiro. O tribunal pretende agora definir as normas que vão regulamentar esse tipo de transação, assim como o formato do extrato eletrônico da conta bancária dos candidatos, comitês e partidos políticos.

Com informações da Agência Brasil