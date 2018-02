TSE defere registro de candidatura de Dilma e Temer

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiu nesta sexta-feira, 01, registros de candidaturas de oito candidatos à presidência e à vice-presidência da República, bem como o registro de seus partidos ou coligações na disputa. Entre os registros analisados e aprovados, está o da presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff, junto ao nome do vice-presidente Michel Temer, pela Coligação Com a Força do Povo.

Os registros de candidatura do tucano Aécio Neves, do candidato do PSB, Eduardo Campos, e da candidata do PSOL, Luciana Genro, devem ser analisados na sessão da próxima terça-feira, 5.

Foram rapidamente deferidos também pedidos de registro de candidatura à presidência, bem como vices pelos referidos partidos, do Pastor Everaldo (PSC), Mauro Iasi (PCB), Zé Maria (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), José Maria Eymael (PSDC), Eduardo Jorge (PV) e Levy Fidélix (PRTB).