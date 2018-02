TSE decide pela cassação do governador do Tocantins Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram, nesta madrugada de sexta-feira, após quase seis horas de sessão, cassar o mandato do governador de Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), e de seu vice, Paulo Sidnei Antunes (PPS), por prática de abuso de poder político.