TSE decide hoje se aguarda PF sobre o Solidariedade

Se a Corte Eleitoral optar pela primeira alternativa há um grande risco de as investigações da PF não serem concluídas até o próximo dia 5 de outubro, quando expira o prazo para a criação de partidos que estarão aptos para disputarem as eleições de 2014. Se forem pela segunda opção, os ministros correm o risco de após concluído o processo de registro do Solidariedade, a PF confirmar as possíveis fraudes. Relator do processo do Solidariedade no TSE, o ministro Henrique Neves diz que não decidirá sozinho e colocará a questão para ser debatida entre os demais integrantes da Corte. "Levarei todas as questões que estão nos autos para deliberação do plenário", disse Neves.

Paulinho diz que está tranquilo com relação às assinaturas que foram certificadas pelos cartórios eleitorais. "O procurador (Aragão) fez um parecer fora de época, pois tivemos sete posições favoráveis à criação do Solidariedade", criticou. O deputado afirmou, ainda, que não tem nenhum plano "B", caso a legenda não obtenha a aprovação da Justiça Eleitoral. "Não tenho plano "B", nem outro qualquer no momento porque sei que nosso partido obterá a aprovação porque temos 503 mil certificações, número superior ao mínimo exigido para a criação de um partido."