TSE decide hoje cassação de governador do Tocantins A Justiça Eleitoral vai bater o martelo no início da noite de hoje sobre a situação do governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), cassado em junho pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte julgará pedido de embargo de declaração ajuizado pela defesa do peemedebista, recurso que garantiu a permanência do governador no cargo.