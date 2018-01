TSE dá prazo para Lula explicar gasto com propaganda O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja notificado para apresentar em cinco dias esclarecimentos do Poder Executivo sobre os gastos com publicidade institucional nos últimos três anos, relativas à administração direta e indireta. Segundo informou o site do TSE, o requerimento do PSDB e do PFL aprovado expressa "a preocupação de que o governo federal teria supostamente ultrapassado o limite do uso da propaganda oficial no curso deste ano eleitoral". O tribunal informou que "em atenção às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa", o ministro Carlos Ayres Britto decidiu que se desse vista ao presidente da República, no prazo de cinco dias, sobre o conteúdo da petição.