TSE dá cinco dias para Huck, Faustão e Globo se manifestarem em ação movida pelo PT

O ministro Napoleão Nunes Maia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deu prazo de cinco dias para que a Rede Globo e os apresentadores Luciano Huck e Fausto Silva se manifestem sobre a ação movida contra eles pelo PT.

O partido considera que houve campanha eleitoral antecipada durante a participação de Huck no programa dominical da emissora, que foi ao ar em 7 de janeiro.

Durante o Domingão do Faustão, Huck, que é citado como candidato a presidente, falou de política e combate à corrupção.

"Entendo que, para melhor e mais ponderada apreciação da situação processual e material que ora se manifesta, cumpre determinar, o que ora faço, sejam as partes Representadas regularmente intimadas para manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias, querendo-o, conforme entenderem de seu direito ou da defesa de seus interesses", diz o despacho do ministro do TSE.

Apesar de ter declarado que não será candidato, o nome de Huck continua aparecendo nas pesquisas de intenções de voto.

No levantamento do Datafolha divulgado nesta quarta-feira, 31, o apresentador empata com o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, em um cenário sem a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.