TSE cria projeto para eleitor votar em qualquer cidade O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, apresentou hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um projeto que permitirá a todos os eleitores votarem em qualquer cidade que estiverem no dia da eleição. Por meio de um cartão eletrônico, com chip e informações digitais, o eleitor não precisará justificar o voto. Atualmente, o TSE possui informações biométricas de 43 mil eleitores de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rondônia. A meta é ampliar para 4 milhões ainda neste ano. O presidente do TSE pediu a Lula uma verba de R$ 250 milhões neste ano para a compra de 100 mil urnas adaptadas para o novo processo, que seriam as urnas biométricas, que reconhecem o eleitor pela digital.