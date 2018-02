TSE corrige número de parlamentares que receberam doações

Por erro no site da Justiça Eleitoral, doações da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), em 2006, para campanhas de 13 parlamentares atualmente no Congresso foram erroneamente atribuídas ao Unibanco na reportagem "Decisão sobre CSLL terá voto de 88 políticos ajudados por bancos", publicada no domingo no Estado. A confusão foi causada pela troca, no endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos números de registro das duas instituições no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), por motivo ainda desconhecido. Ela foi descoberta após reclamação do deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO), que garantiu não ter recebido nenhuma doação de bancos na campanha eleitoral passada. Uma rechecagem dos números comprovou que ele tem razão. O TSE informou oficialmente não saber o que aconteceu, já que só processa as contas eleitorais de candidatos a presidente - as demais são enviadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais. No site do TSE, o CNPJ 54641030000106, da BM&F, aparece associado a ela e, apenas uma vez, também ao nome do Unibanco, cujo número é 33700394000140. Em sua pesquisa, o Estado confiou no site e usou os nomes dos bancos. A existência de registros diferentes não causou estranheza, já que várias empresas usam números de subsidiárias para fazer doações, o que é legal. A checagem, uma a uma, das contas de cada parlamentar - são 513 deputados e 81 senadores - não seria possível e pareceu desnecessária, já que o TSE fornece os dados dos doadores. Com a correção, reduziu-se o número de parlamentares que receberam doações, segundo os registros do TSE. Eles passaram a ser 75 - 23 senadores e 52 deputados. De acordo com as informações da Justiça Eleitoral, foram excluídos da lista - não havendo registro oficial, portanto, de que receberam doações de bancos - o senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO) e os deputados Antônio Carlos Pannunzio (PSDB-SP), ACM Neto (DEM-BA), Arnaldo Jardim (PPS-SP), Carlos Melles (DEM-MG), Homero Alves Pereira (PPS-MT), Aldo Rebelo (PC do B-SP), José Carlos Aleluia (DEM-BA), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), Luiza Erundina (PSB-SP), Nilmar Ruiz (PFL-TO), Ronaldo Caiado (DEM-TO) e o presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ). No fim da tarde, o Unibanco divulgou nota, confirmando que não contribuiu para a campanha de Caiado e afirmando desconhecer o motivo de a doação constar nos cadastros do TSE. Há, no entanto, registradas no site outras doações do banco, para outros candidatos, que a instituição não contestou. Além disso, outros políticos receberam contribuições da BM& F e do Unibanco em 2006.Doações de bancos para campanhas de políticos: NOME BANCOS VALORES ------------------------------------------------------------------------ Abelardo Lupion DEM-PR BSB 50.000 Paranabanco 10.000 Total 60.000 ------------------------------------------------------------------------ Affonso Camargo PSDB-PR Paranabanco 30.000 ------------------------------------------------------------------------ Aloizio Mercadante PT-SP Alfa 250.000 BMC 50.000 Bradesco 1.000.000 Unibanco 300.000 Total 1.600.000 ------------------------------------------------------------------------ Álvaro Dias PSDB-PR Paranabanco 75.000 Rodobens 69.000 Total 144.000 ------------------------------------------------------------------------ Ângelo Vanhoni PT-PR Paranabanco 10.000 ------------------------------------------------------------------------ Antonio Palocci PT-SP Itaú 100.000 Unibanco 200.000 Total 300.000 ------------------------------------------------------------------------ Arnaldo Faria de Sá PTB-SP Itaú 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Arnaldo Jardim PPS-SP Unibanco 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Arnaldo Madeira PSDB-SP Itaú 50.000 Luso Brasileiro 14.770 Unibanco 50.000 Total 114.770 ------------------------------------------------------------------------ Arthur Virgílio PSDB-AM Itaú 100.000 Unibanco 110.000 Total 210.000 ------------------------------------------------------------------------ Augusto Carvalho PPS-DF BGNFactoring 1.200 Cacique 1.200 Itaú 1.200 Paranabanco 1.200 Total 4.800 ------------------------------------------------------------------------ Bilac Pinto PR-MG Potencial 20.000 ------------------------------------------------------------------------ Brizola Neto PDT-RJ BMG 20.000 ------------------------------------------------------------------------ Bruno Rodrigues PSDB-PE BGNFactoring 10.000 Cacique 10.000 Cruzeiro do Sul 20.000 Itaú 10.000 Paranabanco 10.000 Unibanco 80.000 Total 140.000 ------------------------------------------------------------------------ Cândido Vacarezza PT-SP BMG 80.000 ------------------------------------------------------------------------ Carlos Alberto Lereia PSDB-GO BSB 270.000 ------------------------------------------------------------------------ Carlos Wilson PT-PE Cruzeiro do Sul 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Ciro Nogueira PP-PI Itaú 20.000 ------------------------------------------------------------------------ Ciro Pedrosa PV-MG Itaú 20.000 ------------------------------------------------------------------------ Cristovam Buarque PDT-DF BMGLeasing 50.000 Bradesco 200.000 Unibanco 50.000 Total 300.000 ------------------------------------------------------------------------ Delcidio Amaral PT-MS Bradesco 400.000 ------------------------------------------------------------------------ Demostenes Torres DEM-GO Bradesco 150.000 ------------------------------------------------------------------------ Dilceu Sperafico PP-PR BSB 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Edmar Moreira DEM-MG Alfa 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Eduardo Cunha PMDB-RJ Prosper 15.000 ------------------------------------------------------------------------ Eduardo Sciarra DEM-PR Paranabanco 20.000 ------------------------------------------------------------------------ Eduardo Suplicy PT-SP Itaú 150.000 Unibanco 70.000 ------------------------------------------------------------------------ Efraim Filho DEM-PB Paranabanco 20.000 ------------------------------------------------------------------------ Felipe Maia DEM-RN Itaú 20.000 Unibanco 50.000 Total 70.000 ------------------------------------------------------------------------ Fernando Gabeira PV-RJ Unibanco 40.000 ------------------------------------------------------------------------ Francisco Dornelles PP-RJ Itaú 200.000 Unibanco 40.000 Total 240.000 ------------------------------------------------------------------------ Garibaldi Alves Filho PMDB-RN Bradesco 50.000 Fator 100.000 Itaú 100.000 Unibanco 150.000 Total 400.000 ------------------------------------------------------------------------ Guilherme Campos DEM-SP Itaú 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Índio da Costa DEM-RJ Cruzeiro do Sul 100.000 Itaú 50.000 Prosper 10.000 Unibanco 20.000 Total 180.000 ------------------------------------------------------------------------ João Campos PSDB-GO BSB 150.000 ------------------------------------------------------------------------ José Aníbal PSDB-SP Itaú 50.000 Paulista 2.000 Unibanco 50.000 Total 102.000 ------------------------------------------------------------------------ José Eduardo Martins Cardozo PT-SP Itaú 100.000 Unibanco 30.000 Total 130.000 ------------------------------------------------------------------------ José Fernando Ap. de Oliveira PV-MG Itaú 50.000 ------------------------------------------------------------------------ José Maranhão PMDB-PB BMG 100.000 Bradesco 300.000 400.000 ------------------------------------------------------------------------ Jovair Arantes PTB-GO BSB 200.000 ------------------------------------------------------------------------ Julio Semeghini PSDB-SP BSB 200.000 ------------------------------------------------------------------------ Katia Abreu DEM-TO Itaú 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Leonardo Vilela PSDB-GO BSB 240.000 ------------------------------------------------------------------------ Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB-ES Unibanco 40.000 ------------------------------------------------------------------------ Marcelo Itagiba PMDB-RJ ABC Brasil 30.000 ------------------------------------------------------------------------ Marconi Perillo PSDB-GO BMG 150.000 BSB 150.000 Itaú 150.000 Total 450.000 ------------------------------------------------------------------------ Max Rosenmann DEM-PR Itaú 30.000 Unibanco 60.000 Total 90.000 ------------------------------------------------------------------------ Mendes Thame PSDB-SP BSB 30.000 Itaú 30.000 Unibanco 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Mendes Thame PSDB-SP Soma 110.000 ------------------------------------------------------------------------ Michel Temer PMDB-SP Panamericano 50.000 Unibanco 50.000 Total 100.000 ------------------------------------------------------------------------ Mussa Demes DEM-PI Itaú 30.000 Unibanco 30.000 Total 60.000 ------------------------------------------------------------------------ Osmar Dias PDT-PR Itaú 600.000 ------------------------------------------------------------------------ Osmar Fernandes Dias PSDB-PR Fator 30.000 ------------------------------------------------------------------------ Paes Landim PTB-PI Itaú 50.000 Paranabanco 5.000 Unibanco 70.000 Total 125.000 ------------------------------------------------------------------------ Paulo Abi-Ackel PSDB-MG Unibanco 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Paulo Bornhausen DEM-SC Unibanco 150.000 ------------------------------------------------------------------------ Paulo Pereira da Silva PDT-SP BMG 100.000 BMGLeasing 107.500 Itaú 50.000 Itaú 25.000 Unibanco 50.000 Total 332.500 ------------------------------------------------------------------------ Paulo Piau PMDB-MG BMG 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Paulo Renato Souza PSDB-SP Banespa 2.000 Itaú 50.000 Itaú 100.000 Unibanco 100.000 Total 252.000 ------------------------------------------------------------------------ Pompeo de Mattos PDT-RS BMG 35.000 ------------------------------------------------------------------------ Raul Jungmann PPS-PE Itaú 50.000 Unibanco 50.000 Total 100.000 ------------------------------------------------------------------------ Reinaldo Nogueira PDT-SP BMC 20.000 ------------------------------------------------------------------------ Ricardo Izar PTB-SP Itaú 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Roberto Magalhães DEM-PE Itaú 50.000 ------------------------------------------------------------------------ Roseana Sarney PMDB-MA Bradesco 500.000 ------------------------------------------------------------------------ Sandes Júnior PP-GO BSB 90.000 ------------------------------------------------------------------------ Thelma de Oliveira PSDB-MT BGNFactoring 100.000 Cacique 100.000 Itaú 100.000 Paranabanco 100.000 Total 400.000 ------------------------------------------------------------------------ Vitor Penido DEM-MG Mercantil BR 20.000 ------------------------------------------------------------------------ Zenaldo Coutinho PSDB-PA Unibanco 30.000 ------------------------------------------------------------------------