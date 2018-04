TSE confirma cassação de Cássio Cunha Lima e vice

O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação do governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB) nesta terça-feira, 17, segundo o site do órgão. O Tribunal já havia cassado os mandatos em 2008, mas o julgamento foi interrompido em 17 dezembro por pedido de vista do ministro Arnaldo Versiani. Depois, no dia 20, começou o recesso forense. Apesar da cassação, os ministros do TSE decidiram manter Cássio Cunha Lima como governador da Paraíba até o julgamento de novo recurso ajuizado na Corte. Para o TSE, a aceitação do pedido feito em medida cautelar protegeria os direitos do tucano de seguir no cargo enquanto recorresse da cassação. Veja Também: Entenda o caso e veja outros governadores na mira do TSE TV Estadão: 'Minha cassação é um erro jurídico, diz Cunha Lima' Versiani manteve em seu voto pela cassação dos diplomas de Cunha Lima e de seu vice, mas divergiu do voto do relator do caso, ministro Eros Grau, no ponto em ele que defende a posse do segundo colocado nas eleições de 2006 no cargo de governador, o senador José Maranhão (PMDB). Para Arnaldo Versiani, por faltarem menos de dois anos para o término do mandato de Cássio Cunha Lima, deveria ser realizada eleição indireta pela Assembleia Legislativa estadual para a escolha do novo governador, com base nos artigo 81 da Constituição Federal e do artigo 83 da Constituição do Estado da Paraíba. O ministro Eros Grau manteve o seu voto em favor da posse do segundo colocado no cargo. "Fora isto, não há reparos maiores a fazer no acórdão resultante da decisão do TSE que cassou os diplomas do governador e de seu vice", afirmou o ministro Arnaldo Versiani. Lima e José Lacerda Neto tiveram os mandatos cassados por abuso de poder econômico e prática de conduta vedada a agente público nas eleições de 2006. O governador da Paraíba é acusado de ter distribuído cerca de R$ 3,5 milhões em cheques para eleitores dentro de um projeto assistencial.