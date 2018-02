TSE concede liminar a PT e suspende inserções do DEM

No despacho divulgado hoje, o ministro do TSE alega que o DEM vincula projetos capitaneados pela sigla à figura do tucano, dando a entender, "embora de maneira sutil", que a melhoria do País está vinculada à eleição de Serra. Passarinho Junior ressalta no documento que, caso as eleições presidenciais não estivessem tão próximas, a exibição seria lícita. "Tal conduta, no cenário da disputa eleitoral já deflagrada com o anúncio das pré-candidaturas à Presidência da República, não há como ser tolerada", salienta.

Em uma das inserções suspensas, o presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo maia (RJ), é mostrado ao lado de Serra. Ao fundo, um narrador afirma que a sigla se reuniu com outros partidos para debater ideias para melhorar o Brasil. E emenda: "Unido, o Brasil pode mais." No outro anúncio, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), inicia a peça realçando o bom momento por que passa o País. "O Brasil está num bom momento. Mas pode melhorar muito mais." Em seguida, são divulgadas realizações do governo municipal. "União para melhorar o Brasil. O DEM apoia essa ideia."