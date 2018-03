TSE começa a analisar registros dos comitês financeiros

Integram o comitê financeiro da petista José Eduardo Dutra (presidente), José de Filippi Junior (tesoureiro) e José Eduardo Cardozo (secretário). Dutra é presidente nacional do PT. Ex-prefeito de Diadema, Filippi Junior é candidato a deputado federal. Cardozo é cotado para assumir um ministério em um eventual governo Dilma.

O comitê financeiro de José Serra será presidido por José Gregori, ex-ministro da Justiça e ex-secretário nacional de direitos humanos no governo do tucano Fernando Henrique Cardoso. O cargo de tesoureiro ficou com Luís Celso Vieira Sobral. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.