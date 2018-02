TSE cassa registro do ex-governador Marcelo Miranda

O TSE acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, que havia deferido o registro de candidatura de Marcelo Miranda e permitido que ele disputasse as eleições.

Os ministros do TSE entenderam que, por ter tido o mandato de governador cassado no ano passado por abuso do poder político nas eleições de 2006, Miranda estaria impedido de disputar o mandato de senador.

Com a decisão do TSE, Miranda não poderá ser diplomado e, portanto, não assumirá o mandato de senador no próximo ano. Ele ainda poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas o julgamento deverá ocorrer apenas em 2011.

Com a decisão do TSE, assumirá o mandato o terceiro colocado nas eleições, Vicentinho Alves (PR), que teve aproximadamente 8 mil votos a menos que Marcelo Miranda, o segundo colocado.