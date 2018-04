TSE cassa mandato de Jackson Lago, governador do Maranhão

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram cassar por 5 votos a 2 o mandato do governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT), na madrugada desta quarta-feira, 4. Ele e seu vice, Luiz Carlos Porto, são acusados de compra de votos e abuso de poder, pela coligação da segunda colocada nas eleições, a senadora Roseana Sarney (PMDB-MA). A filha do presidente do Senado, José Sarney, deve assumir o cargo. Com cassações do TSE, PMDB amplia poder nos Estados Opine: TSE deve investigar passado dos substitutos? Saiba quem são os governadores na mira do TSE "É a volta do Clã Sarney, o que significa que o fortalecimento da família dele não se deu apenas com o retorno do presidente do Senado (José Sarney, eleito em janeiro). É uma dose dupla sim, e, de certa maneira veio de forma inesperada. Mas foi pela via comum, que é da Justiça, pela via democrática", afirmou o cientista político Marco Antonio Teixeira, da FGV ao estadao.com.br. A senadora, no entanto, deverá se afastar do cargo por um período, já que terá de se submeter a uma cirurgia para a retirada de um aneurisma no cérebro marcada para este mês. "A chapa do Lago estava toda acusada, comprometida. Faz de conta que quem ganhou a eleição foi a Roseana. Assim como Lago tem um vice, ela também tem - e ele deve assumir", diz cientista. João Alberto de Souza (PMDB) é o vice de Roseana. O TSE adiou por duas vezes o julgamento de Lago. Na primeira, o ministro Joaquim Barbosa se afastou do caso alegando razões de foro íntimo. Na segunda, o ministro Fernando Gonçalves passou mal e teve de receber atendimento médico. Lago é o segundo governador a ser destituído do cargo pelo TSE. Antes do carnaval, o Tribunal confirmou a cassação de Cássio Cunha Lima, governador da Paraíba, e seu vice, José Lacerda Neto (DEM). O Estado foi assumido pelo ex-senador José Maranhão(PMDB). Lima e Neto foram acusados pela coligação de Maranhão de abuso de poder, conduta vedada a agente público e compra de votos. Os ministros ainda julgarão o mandato de outros seis governadores. Também enfrentam pedidos de cassação no TSE Luiz Henrique (SC), Ivo Cassol (RO), Marcelo Déda (SE), José de Anchieta Júnior (RR), Marcelo Miranda (TO) e Waldez Góes (AP). Texto atualizado às 13 horas (Com Mariângela Galluci, de O Estado de S.Paulo)