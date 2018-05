TSE cassa mandato de deputada maranhense O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato da deputada estadual Graciete Lisboa (PSDB-MA), que teria se beneficiado do apoio de seu ex-marido, prefeito do município de Bacabau, no Maranhão, durante as eleições. O prefeito Raimundo Nonato teria colocado, segundo denúncia, a estrutura da prefeitura de Bacabau, inclusive servidores, à disposição da campanha eleitoral da ex-mulher, se comprometendo em fazer novas obras, condicionando a ação à eleição de Graciete.