TSE autoriza tropas no 2.º turno em 4 cidades O Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio de forças federais para quatro municípios no segundo turno. As forças federais reforçarão a segurança em Manaus (AM), Belém (PA), Campina Grande (PB) e Benedito Leite (MA). Em Benedito Leite será realizado o primeiro turno porque a votação do dia 5 foi anulada em decorrência de atos de violência e vandalismo. Em Manaus as tropas atuarão para prevenir a boca de urna.