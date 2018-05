TSE autoriza propaganda de candidato no site do partido

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou os partidos políticos a fazerem em seus sites propaganda dos candidatos. A resolução que trata da propaganda eleitoral na internet foi retificada na terça-feira. Antes, o dispositivo limitava a referência apenas ao site mantido pelo candidato. O ministro do TSE, Joaquim Barbosa, explicou que a resolução necessita de ajustes. "Entendo que o Tribunal deve corrigir essa omissão, de forma urgente", justificou. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Veja gráfico com a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro A questão foi levantada pelo Partido Popular Socialista (PPS), que apresentou mandado de segurança contestando a proibição. Entretanto, com a mudança na resolução, a liberação passa a valer para todos os partidos.