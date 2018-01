TSE autoriza inserções partidárias em rádio e TV em SP O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiu liminar autorizando a transmissão de inserções partidárias no Estado de São Paulo no primeiro semestre de 2007. Com a decisão, fica assegurado aos partidos políticos o tempo de propaganda a que têm direito por semestre, ou seja, 20 minutos. Os diretórios estaduais do PMDB, PSDB, PFL, PDT, PT, PP e PSB recorreram ao TSE contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP), que suspendera a execução da tabela indicativa do horário e a quantidade de inserções dos partidos requerentes. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) exibirá nesta quinta-feira, 5, o primeiro programa partidário do mês de abril. A propaganda, com duração de 10 minutos, será transmitida em rede nacional e terá início às 20 horas no rádio e às 20h30 na televisão. De acordo com a seqüência estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), haverá mais três programas neste mês. O próximo é o do Partido Republicano Progressista (PRP), que vai ao ar no dia 12 de abril, com duração de cinco minutos.