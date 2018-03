TSE autoriza crédito suplementar R$ 11 mi para eleições

Na terça-feira, a corte anunciou que 135.804.433 eleitores são aptos a votar em todo o País. O número mostra que houve crescimento de 7,8% do eleitorado em relação às eleições de 2006. Naquele ano, havia pouco mais de 125 milhões de eleitores. As mulheres ainda formam a maioria do eleitorado - 51,8% são do sexo feminino e 48% são homens. As exceções são os Estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima, que concentram maior número de eleitores masculinos.

Os dados do TSE também mostram que houve uma redução do número de eleitores jovens. Atualmente há 2,391 milhões de eleitores na faixa de 16 e 17 anos cadastrados para votar. Em 2008, havia 2,923 milhões nessa faixa etária e, em 2006, o número era de 2,566 milhões. São Paulo continua sendo o maior colégio eleitoral, concentrando 23,3% dos eleitores, seguido de Minas Gerais, com 10,6%, do Rio de Janeiro, com 8,5%, e da Bahia, com 7%.