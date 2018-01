TSE aumenta tamanho da cabine de votação O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nelson Jobim, informou que decidiu aumentar o tamanho das cabines de votação como forma de preservar a privacidade dos eleitores e evitar a patrulha de quem está na fila ou dos mesários. As novas cabines esconderão toda a pessoa e não mais apenas as mãos, como ocorreu no pleito passado. "Alguns mesários e os próprios eleitores ficavam controlando quanto tempo a pessoa demorava para votar, se estava copiando os números dos candidatos, e chegavam a tentar adivinhar quem ela tinha escolhido, pela movimento do braço do eleitor na hora de votar", disse Nelson Jobim. Com a ampliação das cabines, o presidente do TSE acredita que os eleitores terão mais privacidade. E, como sempre, a Justiça Eleitoral estimulará as pessoas a levarem uma cola com o número dos escolhidos. "Eu mesmo, na eleição passada, não levei um papel, escrevi os números na palma da mão", disse Jobim. Para ele, é praticamente impossível uma pessoa decorar todos os números que compõem as inscrições dos candidatos aos cinco cargos disputados neste ano. Jobim citou um estudo feito com base na eleição ocorrida há quatro anos, segundo o qual muitas pessoas conseguiam votar para os primeiros cargos e acabavam anulando ou votando em branco nos restantes. "No Distrito Federal - onde teve eleição eletrônica em 1998 - a maioria dos votos brancos ou nulos ocorreu na periferia, e isso decorria da pressa, pois o eleitor era pressionado pela fila e pela mesa a votar rapidamente", contou Jobim. "Por isso, estamos estimulando o papel de memória", explicou o presidente do TSE. Neste ano, os eleitores dos 5.560 municípios brasileiros votarão em urna eletrônica. Em Cuiabá, Palmas, Maceió, Distrito Federal e em todo o Estado de Sergipe será testada a impressão do voto. A medida, segundo os simpatizantes, diminuirá as possibilidades de fraudes nas eleições.