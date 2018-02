TSE aprova criação do partido Solidariedade Por um placar apertado com 4 votos a favor e 3 contra, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na noite desta terça-feira, 23, a criação do partido Solidariedade. Ele será a 32ª legenda do País. O ministro relator do processo, Henrique Neves, pediu em seu parecer novas diligências para que fossem investigadas possíveis fraudes na coleta de assinaturas. Ao todo, foram consideradas 495.573 apoiamentos sendo que o necessário eram 592 mil.