TSE aprova conta de campanha de Alckmin após 4 anos Depois de quatro anos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou ontem, por 4 votos a 3, as contas da campanha do atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), à Presidência da República em 2006, quando saiu derrotado. O processo demorou porque o partido precisou sanar várias irregularidades apontadas pelo órgão técnico do TSE responsável por analisar as finanças das campanhas.